Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at, ist Schirmherr über die Lebensmittel im Unternehmen.

Online-Lebensmittelhändler Gurkerl.at setzt auf größere, aus dem zentralen Fulfillment Center zugestellte Wocheneinkäufe, anstelle täglicher kleiner Besorgungen in stationären Filialen. So sollen knapp 200 Tonnen Lebensmittel in den vergangenen zwei Jahren vor dem Mülleimer gerettet worden sein.

Der Nachhaltigkeitsaspekt wird auch bei Lieferdienst Gurkerl.at großgeschrieben. Lebensmittelabfälle gehören zu einer der größten Herausforderungen der modernen Zeit, und sind unter dem Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt relevanter, denn je. Wie eine Aussendung des Online-Lebensmittelhändlers gurkerl.at nun bestätigt, konnten mithilfe von Kundinnen und Kunden 196 Tonnen einwandfrei genießbarer Lebensmittel in den vergangenen zwei Jahren vor der Abfalltonne bewahrt werden.





Alle Bestellungen bei gurkerl.at werden aus einem zentralen Fulfillment Center in Wien Liesing zugestellt. Dadurch werden die für dezentrale Standorte nötige Energie und Ressourcen, mit deren steigenden Kosten der stationäre Handel aktuell stark zu kämpfen hat, eingespart und eine bedarfsbasierte Planung erleichtert. Der Clou: der Online-Supermarkt konzentriere sich bewusst auf größere Wocheneinkäufe, anstelle täglicher kleinerer Lieferungen. Dadurch würden gleichzeitig auch vermeidbare Wegzeiten und Emissionen entfallen. Lebensmittelabfälle zu vermeiden, ist gurkerl.at ein großes Anliegen. Deshalb werden auch zahlreiche Maßnahmen gesetzt, wie beispielsweise Foodsharing und "Rette Mich"-Sackerln.

