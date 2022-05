Der Online-Supermarkt konnte in allen Märkten zusammen um 53 Prozent wachsen, in Österreich entstanden 9,8 Prozent der Umsätze.

In Österreich wird die Wachstumsphase dieses Jahr rasant weiter gehen, das Unternehmen erwartet sich ein Plus von 100 Prozent. Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at, kommentiert: "Das wird durch die Erweiterung unseres Fulfillment Centers im 23. Wiener Bezirk möglich sein, die bis Ende dieses Jahres realisiert werden wird. Die Expansion ermöglicht uns ein noch effizienteres Wirtschaften." Am 37. CASH Handelsforum hat Beurskens einen Einblick in die Geschäftsstrategie des Online-Händlers gegeben.