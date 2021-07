Rohlik.cz

Tomas Cupr, Gründer und CEO des mittlerweile europaweit agierenden Online-Lebensmittelhändlers Rohlik

Am 1. Juli 2021 gab der Online-Lebensmittelhändler Rohlik bekannt, weitere 100 Millionen Euro von Investoren für die europaweite Expansion erhalten zu haben.

2014 in Tschechien gestartet, dauerte es fünf Jahre, bis Online-Lebensmittelhändler Rohlik den Schritt in ein weiteres Land wagte. Doch der Launch in Ungarn von Kifli.hu im Jahr 2019 war der