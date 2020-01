Die deutsche Drogerie-Handelskette knackte im vergangenen Jahr die zweistellige Millionenmarke und konnte damit ein Wachstum von 5,7 Prozent vorweisen.

Die positive Entwicklung der Drogeriekette Rossmann hat sich 2019 fortgesetzt: Wie nun bekanntgegeben wurde, hat das Unternehmen mit 200 Filialen in Deutschland, Tschechien, Ungarn, der Türkei, Albanien, Kosovo und Polen mehr als 10 Millionen Euro erwirtschaften können. Auf das Heimatland Deutschland entfielen dabei 7 Millionen Euro, ein Plus von 5,1 Prozent. Das Auslandsgeschäft wuchs um 7,1 Prozent auf entsprechend 3 Millionen Euro.Die Dirk Rossmann GmbH betreibt europaweit 4.088 Märkte, davon 1.892 nicht in Deutschland. Beschäftigt werden insgesamt 56.200 Mitarbeiter, davon 33.400 in Deutschland. Für das Jahr 2020 ist eine starke Expansion geplant: 200 neue Filialen sollen eröffnet werden, davon 80 in Deutschland.