Feydzhet Shabanov - stock.adobe.com

Der Krieg in der Ukraine zeigt bereits Folgen für die globale Ökonomie. Wie Marken reagieren müssen und sich Märkte wirtschaftlich verändern, die Einstellung der Konsumenten wandelt sowie etwaige Gratwanderungen meistern lassen.

Es ist keine Krise. Es ist Krieg. In Europa. Seit Wladimir Putin vor zweieinhalb Wochen in die Ukraine einmarschiert ist, ist nichts mehr, wie es war. Was dieser Umstand für die Millionen Mensche