Wiberg: Französischer Investor kauft Wiberg

Wiberg

Aktuellen Medienberichten zufolge hat der französische Finanzinvestor PAI das ehemalige Salzburger Familienunternehmen um rund 900 Millionen Euro erworben.

PAI will das weltweite Geschäft mit Gewürzen in Zukunft unter dem Namen NovaTaste in Salzburg bündeln. Die Marke Wiberg bleibt weiterhin bestehen. Der Umsatz soll in fünf Jahren au