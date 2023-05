kalpis - stock.adobe.com

Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens trennt sich der Düsseldorfer Modefilialist von 350 Mitarbeitenden. Das gab Geschäftsführer Thomas Freude in einem internen Townhall Meeting bekannt.

Allein in der insolventen Peek & Cloppenburg KG in Düsseldorf müssen demnach 200 von 800 Mitarbeitenden gehen. Insidern zufolge bietet man den Wechsel in eine Transfergesellschaft an.&nb