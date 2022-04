Aus dem Werbearchiv von brand-history.com: die Getränkemarke Coca-Cola, ihre bewegte Geschichte, ihre Slogans und Sujets.

Stell dir vor, Du möchtest einen Sirup gegen Kopfschmerzen entwickeln und erfindest dabei ein Getränk, das heute zu den wertvollsten Markenprodukten der Welt zählt. John Stith Pemberton, ein Apotheker aus Atlanta, erfand am 8. Mai 1886 Coca-Cola. Wenige Wochen vor seinem Tod verkaufte der Erfinder die Rechte an Coca-Cola für 2.300 US-Dollar dem Apothekengroßhändler Asa Griggs Candler. 1892 gründete Candler in Atlanta „The Coca-Cola Company“, ließ ein Jahr später Coca-Cola als Marke schützen und vermarktete ab 1896 Coca-Cola auch im benachbarten Ausland. 1917 zog sich Candler aus der Firma zurück und wurde Bürgermeister von Atlanta.



brand-history.com

Ab 1929 gab’s Coca Cola auch in Österreich. Heinrich Ganahl aus Bludenz schloss mit der „The Coca Cola Company“ den ersten Abfüll- und Vertriebsvertrag ab. Mit der Produktion von 24.000 Flaschen im ersten Jahr begann die Erfolgsgeschichte von Coca-Cola in Österreich. Rund ein Jahrzehnt danach wurde die Coca Cola GmbH Zweigniederlassung in Wien gegründet. Der Stammsitz von Coca-Cola in Österreich ist seit 1. Februar 1955 am Wienerberg in Wien-Favoriten – die „Gesellschaft für alkoholfreie Getränke“ nahm dort ihren Betrieb auf.So faszinierend die Geschichte von Coca-Cola ist, so faszinierend ist auch die 135-jährige Geschichte der Werbung für das Produkt, das anfangs als Medizin gedacht war. Der „Logo-Vater“ von Coca-Cola ist der Buchhalter des Apothekers Pemberton: Frank M. Robinson erfindet 1886 den Namen Coca-Cola und kreiert auch das rot-weiße Logo mit der Schrift „Spencer“. Bereits drei Wochen später, am 29. Mai 1886, erschien die erste Zeitungsanzeige für Coca-Cola im Atlanta Journal.Interessant: Anfangs wurde Coca-Cola wirklich nur als Medizin beworben und verkauft. Die Botschaft richtete sich vor allem an städtische Beamte und andere sogenannte Kopfarbeiter, die unter Müdigkeit, Kopfschmerzen, Depressionen, Impotenz oder der Modekrankheit Neurasthenie (Erschöpfung) litten. Gemixt mit Sodawasser ergab dieser Sirup ein erfrischendes Getränk, das in Soda-Bars, damals Treffpunkt der feinen Gesellschaft, zunächst glasweise für fünf Cent angeboten wurde.Das wohl prominenteste unter vielen Testiomonials war in den 1960er-Jahren US-Präsident John F. Kennedy, der für Aufbruchstimmung sorgte und öffentlich bekannte, sehr gerne Coca-Cola zu trinken.In den Anzeigenkampagnen thematisierte Coca-Cola in allen 135 Jahren alle Bereiche des Lebens – über Bildung, Sport und Gesellschaft bis zu Sujets über den Zweiten Weltkrieg, Emotionen und Jahres-Highlights.Insgesamt 49 Slogans begleiteten den Erfolgsweg der Marke Coca-Cola. Von „Delicious and Refreshing“ (1886), „Enjoy Thirst“ (1923), „The Only Thing Like Coca-Cola is Coca-Cola Itself“ (1942) über „What You Want is a Coke“ (1952), „Things Go Better With Coke“ (1963), „Have a Coke and a Smile“ (1979) bis zu „Coca-Cola. Enjoy“ (2000), „Taste the Feeling“ (2016) und „Real Magic“ (2021).Ein persönlicher Besuch im Coca-Cola-Museum in Atlanta öffnete dem Autor nicht nur eine völlig neue Produktwelt, sondern auch eine völlig neue Werbe- und Promotionwelt. Kurz gesagt: Ein Tag reichte keineswegs aus, um die Cola-History inklusive allen Gimmicks auch nur annähernd erfassen zu können.





Dieser Text erschien zuerst auf www.horizont.at.