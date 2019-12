SES: Murpark mit tollem Weihnachtsgeschäft

Das dritte Adventwochenende verlief im Grazer SES-Shopping-Center Murpark sehr positiv.

Es ist einerseits die hohe Frequenz, die die Center-Betreiber positiv stimmt, andererseits aber auch der Shopping-Center-Gutschein „Zehner“, der im Murpark und in elf weiteren SES-Centern in ganz Österreich eingelöst werden kann. Der Gutschein boomt ziemlich und ist im EKZ und online auf derzehner.at erhältlich. Interessant ist aber, welche Geschenke sich neben dem Murpark-Zehner heuer als Top-Geschenke herauskristallisieren: Es sind Bücher. Ein paar Beispiele: Die inzwischen kurzzeitig ausverkaufte Biografie von Marcel Hirscher konnte wieder nachgeliefert werden und ist mit der „Kopftuchmafia“ von Thomas Stipsits einer der Top-Geschenkartikel im Buchhandel.Im Elektronikhandel führen Spielkonsolen die Charts an. Smartphones zählen wie im Vorjahr zu den Topsellern. Der Schmuckhandel bestätigt einen Trend zum Weißgold. Und auch typische Geschenkartikel wie Handschuhe, Mützen und warme Socken – die ja in diversen Umfragen als Unsexy-Geschenk geführt wurden – werden in den letzten Tagen, wohl weil es kurzfristig kalt geworden ist, auch in den Ranglisten angeführt. Der Weihnachtspulli mit diversen Prints ist nach wie vor ein Verkaufsschlager in der Textilbranche.