Der centerübergreifende "Zehner"-Gutschein von SES Spar European Shopping Centers feiert heuer sein zehnjähriges Bestandsjubiläum und erhielt dafür ein neues Design.

Gutscheine mit Gültigkeit in nur einem einzigen SES-Center hat es schon länger gegeben. Doch am 3. Oktober 2011 launchte man mit dem "Zehner" erstmals einen landesweit, in mittlerweile 13 SES-Shopping-Malls gültigen Gutschein. Bereits elf Wochen nach dem Verkaufsstart wurde der einmillionste "Zehner" verkauft. Die Zahlen legten in den folgenden Jahren weiter zu und haben aktuell bereits die Anzahl von 28 Millionen Stück geknackt.





Wenig überraschend ist der Advent die Hauptgeschäftszeit für den Verkauf der "Zehner", dessen Wert dem Namen entsprechend zehn Euro beträgt. In den letzten sechs Wochen vor Weihnachten werden 50 Prozent des Jahresumsatzes erzielt. Dabei werden übrigens rund 60 Prozent der "Zehner"-Gutscheine von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden gekauft. Firmenkunden profitieren nämlich unter anderem von der steuerlichen Absetzbarkeit, die aufgrund Covid-19 kürzlich wieder auf 365 Euro jährlich angehoben wurde.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erhielt der "Zehner" ein geringfügig verkleinertes Format, das nun der Größe eines 50-Euro-Geldscheins entspricht. Von Beginn an ist der grüne Papiergutschein durch mehrere Sicherheitsmerkmale wie Kippeffekte oder Silberfoliendruck fälschungssicher.



