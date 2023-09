Die Online-Plattform yip.at unterstützt stationäre Unternehmen doppelt: Mit der Business Förderung honoriert sie kreative Geschäftsideen mit einer Gesamtfördersumme von 10.000 Euro. Außerdem bekommen (junge) Unternehmen mit innovativer Geschäftsidee die Chance auf kostenlose Promotion-Flächen im Shopping-Center von bis zu sechs Tagen.

Promotion-Fläche in einem SES Shopping-Center gewinnen

10.000 Euro Business Förderung zu gewinnen

Die Gewinner des letzten Jahres

Jetzt setzt SES noch eins drauf. Unternehmen bekommen die Möglichkeit, für die Dauer von bis zu sechs Tagen, eine Promotion-Fläche in einem von 15 österreichischen SES Shopping-Centern zur Verfügung gestellt zu bekommen. Diese Maßnahme erhöht abermals die Sichtbarkeit und bietet eine enorme Chance für Unternehmen, von einem großen Zielpublikum wahrgenommen zu werden. "Mit einer Einreichung zur yip.at-Businessförderung stellen Unternehmer:innen unter Beweis, wie kreativ der stationäre Sektor in Österreich ist, unabhängig davon, ob sie in Einkaufsstraßen, Innenstädten, im Grätzl ums Eck oder in Shopping-Centern platziert sind", erklärt SES-CEO Christoph Andexlinger.Drei Unternehmen können außerdem eine Businessförderung in Höhe von insgesamt 10.000 Euro (zu je 5.000, 3.000 und 2.000 Euro) gewinnen. Darüber, sowie über den Gewinn der kostenlosen Promotion-Fläche in einem der SES Shopping-Center, entscheidet eine von Expert:innen und Institutionen besetzte Jury in einem zweistufigen Verfahren. Auch die yip.at-Community kann über Social-Media mit abstimmen.Anfang November 2022 wurden bereits zum dritten Mal drei innovative Geschäftsideen mit der yip.at Businessförderung prämiert. Den ersten Platz holte sich "Chary Chic" aus Kematen am Innbach – ein Unternehmen, das sich auf Upcycling und Vintage Möbel spezialisiert hat. Der zweite Platz ging an den Salzburger Makramee-Laden "Wild.Knots" und den dritten Rang sicherte sich die Fachbuchhandlung "Krimi Helden", ebenfalls aus Salzburg.