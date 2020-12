Einige Shops des Wiener Shoppingcenters Gerngross bieten ihren Kunden an, vorab im Internet bestellte Waren in den Filialen abzuholen.

Seit dem 28. Dezember haben jene Shops im Wiener Gerngross weiterhin geöffnet, die für die Grundversorgung notwendig sind. Am morgigen Silvestertag öffnet Merkur von 6.30 bis 17 Uhr, während die übrigen Shops bis 15 Uhr offen halten. Zusätzlich zu den Zustellservices der Gastronomie und einzelner Betriebe bieten einige Geschäfte auch die Möglichkeit von Click and Collect an. "Mit der Möglichkeit zu Click-and-Collect kann das Angebot im stationären Handel auch im Lockdown genutzt werden. Wir freuen uns, dass einige unserer Shop-Partner den Besucherinnen und Besuchern mit diesem Service entgegenkommen und so eine erweiterte Warenauswahl bieten, andere überlegen noch", schildert Center Manager Gerhard Wohlmacher. "So bleiben auch die Umsätze in Österreich und gehen nicht an ausländische Online-Plattformen. Da heuer aufgrund des Lockdowns das wertvolle Finale unmittelbar nach Weihnachten leider nicht stattfinden kann, profitieren von dem neuen Angebot die Shop-Partner und Kunden des Gerngross gleichermaßen"

Nähere Informationen darüber, welche Geschäfte Click & Collect anbieten, gibt es auf der Center-Website www.gerngross.at.