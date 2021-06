Vom 7. bis 26. Juni 2021 zeigt das Kunsthistorische Museum Wien hochwertige Repliken weltberühmter Kunstwerke im Salzburger Europark.

Never be boring! So lautet der Anspruch von SES Spar European Shopping Centers. Um diesem Motto gerecht zu werden, gibt es unzählige Möglichkeiten. Eine eher unkonventionelle wird aktuell im Salzburger Europark realisiert. Ist doch von 7. bis 26. Juni 2021 das Kunsthistorische Museum Wien mit hochwertigen Repliken weltberühmter Kunstwerke von Tizian, Bruegel, Raffael, Vermeer oder Cranach zu Gast. Zudem können die Kunden des Europarks ein begehbares Miniatur-Museum besichtigen, das zum Besuch des KHM-Museumsverbands inspiriert. Dazu zählen das Kunsthistorische Museum Wien, das Weltmuseum Wien und das Theatermuseum in Wien. Darüber hinaus gibt es eine Museumsrepräsentanz im Innsbrucker Schloss Ambras.

Das Kunsthistorische Museum nützt die Sonderausstellung im Salzburger Europark aber auch dazu, um die Werbetrommel für die große Herbst-Ausstellung "Tizians Frauenbild: Schönheit - Liebe - Poesie" zu rühren. Diese findet von 5. Oktober 2021 bis 16. Jänner 2022 in Wien statt.