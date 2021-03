Die SES-Einkaufsdestinationen Huma Eleven, Murpark, Sillpark, Atrio und Varena können etliche neue Shoppartner begrüßen.

Mitte April eröffnet der Omni-Channel-Werkzeugfachmarkt Let's Doit im Huma Eleven seinen ersten Standort in Wien. Es ist dies gleichzeitig auch die Premiere von Let's Doit in einem Shopping-Center. Auf einer Gesamtfläche von 900 m² gibt es eine breite Auswahl an Werkzeug, Maschinen, Gartentechnik, Farben, Arbeitsschutz und Eisenwaren. Ein Testcenter, bei dem Kunden die im Shop erhältlichen Produkte im Live-Betrieb einem Härtetest unterziehen können, bietet einen Mehrwert gegenüber dem puren Online-Kauf.Etwas früher, nämlich am 1. April, eröffnet der Streetwear-Filialist Snipes in der Varena Vöcklabruck seinen ersten Shop im oberösterreichischen Seengebiet. In der Varena präsentieren sich seit Kurzem aber auch Jack & Jones, Intimissimi, Calzedonia, A1 und Northland nach Umbauten mit ihren aktuellsten Shopkonzepten.Der Innsbrucker Sillpark stärkte bereits im Februar sein Angebot im Bekleidungsbereich mit dem italienischen Trendmodeanbieter Flamingo. Auch eine neue Änderungsschneiderei und Wäscherei bereichern nun das Dienstleistungsangebot im Sillpark.Ebenfalls im Februar öffnete im Grazer Murpark der erste Barbershop von Zerocut. Weiters neu startet im Murpark in den kommenden Wochen Boba Tea&Juice seinen ersten Store in Graz.Eine Aufwertung des gastronomischen Angebots erfährt auch das Atrio in Villach. Ab 15. April ziehen mit Dunkin Donuts hochwertige Donut-Variationen in das Center ein. Anfang Mai folgt dann das Energy Food von "my Indigo". Und Anfang Mai eröffnet schließlich auch noch das in Kärnten sehr bekannte Bierhaus "Zum Augustin" einen Standort im Atrio. Zu diesem Zweck wurde eigens ein Zubau errichtet.