Im Stadtteil Šiška in Ljubljana eröffnet am 20. Mai offiziell unter dem Namen Aleja das modernstes Einkaufszentrum Sloweniens. Es ist das fünfte Shopping Center der SES in Slowenien. 150 Millionen Euro wurden in den multifunktionalen Standort investiert.

Aleja bietet auf 32.000 Quadratmeter Pachtfläche (GLA) einen Mix aus über 80 internationalen, slowenischen und lokalen Shops, Gastronomie und Dienstleistungsbetrieben.

Coronabedingte Verschiebung und Ändeurngen im Programm Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste die geplante Eröffnung Mitte März verschoben werden. Anfang Mai sperrten die ersten Shops mit Nahversorgungsschwerpunkt auf, mit 20. Mai geht nun das gesamte Center offiziell in den Vollbetrieb. Nur die Kindererlebniswelt Planet Lollipop sowie ein Teil des Aleja Sky öffnen erst später. Auf hohe Hygienestandards wird wie in allen SES-Centern großer Wert gelegt. So werden Touchpoints wie Armaturen, Geländer- und Rolltreppengriffe, Bankomattastaturen und Liftknöpfe noch häufiger gereinigt bzw. auch desinfiziert. Desinfektoren in der Mall stehen ebenso wie Mund-Nasen-Schutz-Masken für die Kunden zur Verfügung.