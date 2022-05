Natalya Lys/stock adobe com

Als Shopping Center gilt, laut Definition des Beratungsunternehmens Standort+Markt ein Komplex, der mindestens 20 Betriebe beherbergt, und insgesamt 4.000 m2 Fläche überschritten werden.

In der heutigen Pressekonferenz des Handelsverbands und Standort+Markt ging es um die Frage Wie geht es den Shopping Centern in Österreich? Aufgrund der vergangenen zwei Krisenjahre verbuchten diese einen Umsatzeinbruch von 9 Prozent, allerdings sei der Leerstand im Vergleich zu 2019 im Wesentlichen gleich geblieben. Und: der Trend gehe klar in Richtung Erweiterung und Relaunch, statt Neueröffnungen.

Der stationäre Handel, und damit die Shopping Malls und Retail Parks hätten in den vergangenen zwei Jahren zu kämpfen gehabt. Einmal mit den Maßnahmen und Lockdowns rund um das Co