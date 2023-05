Mihail - stock.adobe.com

Die Internetkriminalität ist im Steigen und auch die Schadenssumme durch Einbrüche bleibt hoch. 500 Millionen Euro Verlust entsteht jährlich durch Ladendiebstähle in Österreich. 2020 lag die Schadenshöhe durch Ladendiebstahl in Österreich noch bei rund 390 Millionen Euro. Das ergab die am 9. Mai präsentierte Sicherheitsstudie 2023.

Die gute Nachricht: Immer mehr stationäre Handelsunternehmen schützen sich vor kriminellen Delikten oder Cyber-Angriffen durch präventive Maßnahmen wie die Schulung ihrer Mitarbei