Signa: Start der Rohbauphase für "MAHÜ 10-18"

Im August 2022 beginnt der Hochbau des neuen Warenhauses auf der Wiener Mariahilfer Straße, der bis Mai 2023 fertig sein soll.

Das Fundament steht, jetzt beginnt die Rohbauphase des Projekts. Bis Herbst 2024 entstehen in der Wiener Mariahilfer Straße 10 -18 ein nachhaltig ausgerichtetes, modernes Traditions-Warenhaus und ein Lifestyle-Hotel - beides Hand in Hand mit hochwertigen Gastronomieangeboten gehend und einer öffentlich zugänglichen, nahezu 1.000 Quadratmeter großen Grünfläche auf dem Dach.