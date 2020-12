Glücksbringer und Sekt gehören auch 2020 zum Jahreswechsel dazu, insgesamt geben die Österreicher 62,4 Millionen Euro für die Feierlichkeiten aus.

Die WKÖ gibt einen Ausblick auf das diesjährige Silvester-Geschäft: 70 Prozent der Österreicher feiern im engsten Familienkreis, 20 Prozent machen hingegen nichts Besonderes. Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel der Wirtschaftskammer: "Das regionale Einkaufen liegt den Wienern besonders an Silvester am Herzen, 92 Prozent geben an Geld in Wien auszugeben." Durchschnittlich sind das rund 38 Euro. Sechs von zehn Wiener kaufen übrigens Schaumwein und 45 Prozent Glücksbringer.

Laut dem Handelsverband sind Glücksbringer das beliebteste Geschenk zu Silvester (29,9 Prozent), dahinter Süßigkeiten (6,2 Prozent) und Gutscheine (5,4 Prozent). Feuerwerk, normalerweise ein Verkaufsschlager, wird dieses Jahr nur von 1,7 Prozent der Österreicher gekauft. Insgesamt werden die saisonalen Umsätze geringer ausfallen - trotz verstärktem Einsatz von E-Commerce in der Handelslanschaft. Sechs Prozent der Österreicher kaufen zurzeit vermehrt via Click&Collect ein, dennoch geht der Handelsverband von 3 Milliarden Euro an ausbleibenden Umsätzen im Lockdown aus.