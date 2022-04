Aldi: Aldi Süd bereitet sich auf E-Food vor

Aldi Süd

Aldi sammelt Erfahrungen: An über 1.500 Filialen in den USA und über 200 Stores in UK (im Foto) können Kunden online bestellte Lebensmittel abholen.

Aldi Süd bereitet sich offenbar Software-mäßig auf einen Einstieg in das Online-Shopping von Lebensmitteln vor. Die Aktivitäten in den USA und Großbritannien sprechen dafür, dass es zunächst um Click & Collect geht – also das Abholen fertig gepackter Warenkörbe an der Filiale.

Der in elf Ländern aktive Discount-Konzern Aldi Süd bereitet sich auf mehreren Ebenen auf E-Food vor. Ein Indiz dafür sind die Online-Angebote in Großbritannien, Irland, den USA