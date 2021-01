Billa startet mit der Kampagne 'Mehr Energie Wochen' ins neue Jahr, dabei stehen ausgewähltes Obst und Gemüse um nur einen Euro im Fokus. Neben einer breit angelegten Out of Home-Kampagne der Gewista kommt es zur in Österreich erstmaligen Umsetzung einer Sonderwerbeform: dem Holocircle.

Als Stars der aktuellen Kampgane sollen frisches Obst und Gemüse voller Vitamine in Szene gesetzt werden. In einer nationalen Streuung kommen 16 und 24-Bogen Plakate, inklusive einer Dominanz-Affichierung entlang der Wiener Triester Straße und City Lights zum Einsatz. Auch digitale Out of Home Medien werden verwendet. Weiters zum Einsatz kommt eine OOH-Novität, die von der digitalen Kreativagentur Tunnel 23 inhaltlich konzipiert und gemeinsam mit Gewista umgesetzt wurde: An fünf hochurbanen Standorten in Wien wird die Werbebotschaft von Billa mittels Holocircle-Technologie in Form einer Holowall dargestellt.Holocircle ist eine gänzlich neue Werbeform, bei der animierte Sujets mittels bewegter Lichtmalerei auf City Lights in 2D und mit darstellbarer Tiefe abgebildet werden, so erscheinen sie dem Betrachter wie ein Hologramm. "Als digitale Kreativagentur ist es unser Ziel, Kreation und Technik auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen zu lassen und dabei auch immer neue Wege zu gehen. Mit dem Holocircle setzen wir dazu als innovativer Vorreiter gemeinsam mit Billa und Gewista neue Maßstäbe für DOOH in Österreich", freut sich Diego del Pozo, Geschäftsführer von Tunnel 23.