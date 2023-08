Sonnentor: Kassenbon wird digital

Sonnentor

Bio-Pionier Sonnentor will in Deutschland und Österreich auf den Kassenzettel verzichten und führt den digitalen Kassenbon ein.

Nachhaltigkeit ist seit jeher eines der großen Stichwörter bei Sonnentor - das Unternehmen feiert heuer sein 35-jähriges Bestehen. Sowohl bei den Gewürzen und Kräutern, als auch bei der Verpackung und der Zusammenarbeit mit den Bäuerinnen und Bauern weltweit. In diesem Sinne hat das Unternehmen bis jetzt auch bei den Kassenbons auf Öko-Bons gesetzt. Nun geht man einen Schritt weiter und stellt auf eine digitale Variante um. Ein weiterer wichtiger Schritt für die Nachhaltigkeit unserer Geschäfte, wie Lisa Roithner, Franchise Marketing bei Sonnentor, betont, in dem "wir unnötigen Verbrauch von Papier vermeiden und wertvolle Ressourcen sparen". So würde die Umweltbelastung weiter reduziert werden. In Zusammenarbeit mit Tech-Enabler anybill hat man die digitalen Kassenbelege bereits in Deutschland und in fast allen Geschäften in Österreich eingeführt.





Bereitgestellt werden die Bons mittels QR-Code. Dieser kann abgescannt werden und anschließend als pdf heruntergeladen, als E-Mail geschickt oder in der App gespeichert werden. Bei Bedarf, wenn man zum Beispiel kein Smartphone (bei sich) hat, gibt es aber nach wie vor die Möglichkeit eine gedruckte Variante mit den Öko-Bons zu bekommen.

Bereitgestellt werden die Bons mittels QR-Code. Dieser kann abgescannt werden und anschließend als pdf heruntergeladen, als E-Mail geschickt oder in der App gespeichert werden. Bei Bedarf, wenn man zum Beispiel kein Smartphone (bei sich) hat, gibt es aber nach wie vor die Möglichkeit eine gedruckte Variante mit den Öko-Bons zu bekommen.