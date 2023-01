Spar: 173.000 Euro für Eier-Bauern

Bei der Verleihung der Eierprämie in der Spar-Hauptzentrale in Salzburg wurden 173.000 Euro Prämie für die heimischen Eier-Bauern von Vertreterinnen und Vertretern der Packstellen entgegengenommen.

Die zentralen Kriterien des 5-Punkte-Eier-Programms von Spar: gentechnikfreie Futtermittel, Frische der Eier, höchste Hygienestandards, gute Produktqualität und überdurchschnittliche Tierwohl-Standards. Das Engagement der 160 heimischen Legehennenbetriebe prämiert Spar nun mit 173.000 Euro.

Weit über die gesetzlichen Richtlinien ginge das 5-Punkte-Eier-Programm der Spar hinaus, so das Unternehmen in einer aktuellen Aussendung. Dieses beinhaltet den Einsatz gentechnikfreier Futtermittel, die absolute Frische der Eier, höchste Hygienestandards während der gesamten Produktionskette, eine besonders gute Produktqualität sowie überdurchschnittliche Tierwohl-Standards. Und weil die 160 Legehennenbetriebe, die mit Spar zusammenarbeiten, diese Richtlinien in den vergangenen zwei Jahren (2020 und 2021) so gut einhalten würden, belohnt der Lebensmittelriese deren Engagement mit insgesamt 173.000 Euro.