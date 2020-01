Spar: Abfüllstation für Wasch- und Spülmittel

Um Verpackung zu reduzieren testet Spar aktuell einen Spender für Reinigungsprodukte in zwei Hypermärkten.

Interspar - evatrifft

Die umweltverträglichen Reinigungsmittel werden in eigenen Regalen gezielt beworben.

Bei den "Bio-Abfüllstationen" können Konsumenten Wasch- und Spülmittel tanken. Markus Kaeser, Geschäftsführer von Interspar Österreich, ist stolz auf die Stationen: "Wir setzen nun einen weiteren Schritt Richtung Nachhaltigkeit und bieten unseren Kundinnen und Kunden als erster Lebensmittelhändler Österreichs ab sofort an zwei Standorten eine Abfüllstation für Biowaschmittel und Biospülmittel an. Dieses plastiksparende Konzept mit wiederbefüllbaren Gebinden schont die Umwelt in vielerlei Hinsicht. Mit dem Vorarlberger Unternehmen Planet Pure haben wir einen innovativen Partner an unserer Seite, der 2011 das weltweit erste biozertifizierte Waschmittel entwickelt hat."In den Interspar-Märkten Salzburg-Europark und in der Jörgerstraße in Wien-Hernals stehen die ersten beiden Automaten dieser Art bereits, im Februar folgt in der Filiale in Villach-Atrio die dritte Station. Angeboten werden drei Waschmittel mit den Sorten Aloe Vera, Lavendel und Sensitiv sowie das Spülmittel der Variante Limette. Alle davon werden auf pflanzlicher Basis hergestellt und sind vollkommen biologisch abbaubar. Kunden können eine Leerflasche (1 Liter für Spülmittel und 1,5 Liter für Waschmittel) erwerben und unbegrenzt für die Befüllung wiederverwenden. Eigene Gebinde dürfen aufgrund der Kennzeichnungsvorschriften nicht verwendet werden.Aktuell hat Interspar 73 Reinigungsprodukte mit ökologischem Mehrwert im Sortiment. Diese werden in einem eigenen Regal mit dem Schriftzug "Natürlich Rein - Natürlich Waschen & Putzen" beworben. Die Abfüllstation wird neben ebendiesem Regal jeweils ihren Platz finden.