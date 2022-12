Rewe

Rewe ersetzt das Prospekt durch Messenger

Rewe arbeitet unter Hochdruck an Alternativen für seinen traditionsreichen Werbeprospekt, der in der gedruckten Variante planmäßig im Juli 2023 eingestampft werden soll. Der Handelskonzern, der seine Handzettel bereits seit Ende August in digitaler Form an interessierte Whatsapp-Nutzer verschickt, hat mit dem "Spar-Assistenten" nun einen weiteren Dienst vorgestellt, der die Angebotskommunikation von der gedruckten in die digitale Welt hinüberretten soll.

Bei dem "Rewe Spar-Assistenten" handelt es sich um einen Chatbot, der mit Instagram-Nutzenden ab sofort im privaten Nachrichtenbereich der Social-Media-Plattform kommuniziert und sie&nb