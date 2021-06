Spar: Aufsichtsrat neu aufgestellt

Im Aufsichtsrat der Spar Holding AG folgt Rudolf Staudinger seinem Vorgänger Kurt Wiesenberger, der sich altersbedingt zurückgezogen hat.

Der Aufsichtsrat besteht nun aus dem Vorsitzenden Gerhard Drexel, seinen Stellvertretern Peter Poppmeier und Bernd H.J. Bothe sowie Regina Prehofer und Georg Zehetmayer, dazu kommt Rudolf Staudinger.