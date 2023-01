Spar: Anreize zum Altölsammeln

Interspar/Johannes Brunnbauer

Das bereits gesammelte Altspeiseöl kann in den UCO-Sammelautomaten entleert werden, pro Liter gesammeltem Altspeiseöl erhalten die Kundinnen und Kunden eine Vergütung von 10 Cent.

In Interspar-Hypermärkten und Maximarkt-Standorten in Salzburg, Oberösterreich und Wien wird das Altspeiseöl-Sammelsystem von E&P UCO-Recycling nun weiter ausgerollt. Vergangenen Herbst startete Spar bereits mit einigen Standorten in Kärnten.

