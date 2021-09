Das Land Oberösterreich zeichnete Gerhard Drexel, Spar-Aufsichtsratsvorsitzender mit dem Goldenen, Rudolf Staudinger, ebenfalls im Spar Aufsichtsrat, mit dem Silbernen Ehrenzeichen aus, der deutliche Regionalbezug des Handelsunternehmens war mit ausschlaggebend.

In den Laudationes wurden die Erfolge der beiden Preisträger gewürdigt und auf die beeindruckten Karrieren zurückgeblickt: Gerhard Drexel, der das Goldene Ehrenzeichen erhielt, ist seit mehr als drei Jahrzehnten bei Spar tätig. Mit ihm als Vorstandsvorsitzenden erlangte Spar erstmals in der Geschichte des österreichischen Lebensmittelhandels im Jahr 2020 die Marktführerschaft. Seit seinem Ausscheiden aus dem Spar-Vorstand 2021 ist er Vorsitzender des Spar-Aufsichtsrats.

Aufsichtsrat Rudolf Staudinger, dem das Silberne Ehrenzeichen verliehen wurde, begann 1984 als Trainee in der oberösterreichischen Spar Regionalzentrale Marchtrenk seine Karriere bei Spar. Ab 2000 war er Präsident der Austria-Spar-International, der Holdinggesellschaft der Landesorganisationen in Norditalien, Slowenien, Ungarn und Kroatien. Ab 2003 war er SPAR-Vorstandsdirektor für internationale Geschäfte. 2021 wechselte er vom Vorstand in den Aufsichtsrat. In der WKO Oberösterreich war er von 1990 bis 2001 im Ausschuss des Lebensmittelgroßhandels, von 2000 bis 2001 auch als Obmann-Stellvertreter tätig.

Sabrina Liedl v.l.n.r. Rudolf Staudinger wurde mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Landes Oberösterreichs von Landeshauptmann Thomas Stelzer ausgezeichnet.

Spar in Oberösterreich stark verwurzelt

In Oberösterreich beschäftigt Spar rund 10.400 Mitarbeitende, davon 435 Lehrlinge. Die Zahl der oberösterreichischen Spar-Standorte beträgt rund 300. Neben der Regionalzentrale in Marchtrenk und einem Zentrallager in Wels beheimatet Oberösterreich auch den Sitz eines TANN-Fleischwerks, die Spar-eigene Kaffeerösterei und Teeabpackung Regio sowie eine Interspar-Bäckerei. Spar Oberösterreich bietet 6.820 Produkte von rund 300 regionalen oberösterreichischen Erzeugern an. In allen Eurospar-Märkten gibt es ein "Oberösterreich Regal".