Spar: Die neue Stickermania

Spar startet mit der bereits elften Auflage seines Kundenbindungsprogramms in das neue Jahr.

Die diesjährige Spar-Stickermania tragt den Titel „Verrückte Safari“, das heißt, dass die beiden Protagonisten Oskar und Bo in ihr nächstes Abenteuer in Afrika erleben. Neben dem bekannten Sammelprocedere gibt es 2020 auch die kostenlose Stickermania-App, die die Tiere in 3D – mittels Augmented Reality – erlebbar macht; Spaß ist dabei garantiert, denn die Tiere sind ziemlich verrückt. Ein Teil des Erlöses von Stickermania geht auch heuer wieder an den Verein „Rettet das Kind“. Die Stickermania-App ist kostenlos ab sofort im App-Store und Google-Play-Store für alle aktuellen Betriebssysteme verfügbar. Die App sammelt keinerlei Daten, und es bedarf keiner Registrierung.