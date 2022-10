Spar: E-Commerce-Abholstationen werden mehr

Spar/evatrifft

Interspar erweitert in Salzburg-Stadt in der Schumacherstraße 15 das Angebot um eine E-Commerce-Abholstation.

Die aktuelle Spar-Strategie sieht vor, dass man sich in eher kleineren Schritten mit E-Commerce in den Lebensmittelhandel vorwagt. Nun kommt ein weiterer Step hinzu, nämlich die Eröffnung einer Abholstation in Salzburg-Lehen in der Schumacherstraße 15. Die Abholstationen verfügen über verschiedene Zonen, sodass Lebensmittel in der richtigen Temperatur-Zone aufbewahrt werden können und die Kühlkette vom Markt bis zur Abholung stets aufrecht bleibt. Die Abholung ist zum gewünschten Zeitfenster bis 21 Uhr möglich. Die Service-Pauschale von einem Euro entfällt ab einem Einkaufswert von 100 Euro.