Die Spar-Initiative "Zucker-Raus" geht in die nächste Runde. Bisher konnten über 17.000 Tonnen Zucker eingespart werden, das Sortiment umfasst bereits rund 200 spezielle Produkte, darunter Eigenmarken und Partnermarken.

Die Situation in Österreich ist besorgniserregend, da bereits jedes vierte Kind hierzulande übergewichtig ist. Corona hat die Situation verschärft, Hauptindikatoren sind eine unausgewogene Ernährung, zu viel Zucker und zu wenig Bewegung. Spar-Vorstand Markus Kaser möchte mit der "Zucker-Raus"-Initiative nicht nur den Zuckergehalt in Lebensmitteln sukzessive reduzieren, ihm liegt auch persönlich die Information von Eltern und Kindern am Herzen.

Immer mehr übergewichtige Kinder

Laut aktuellen Studien haben während der Pandemie weltweit Kinder und Jugendliche an Gewicht zugenommen. In Österreich gelten derzeit 27 Prozent der 7- bis 12-Jährigen als übergewichtig oder adipös. Bei den Personen ab 15 Jahren sind bereits 50,8 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher übergewichtig (34,3 %) oder adipös (16,5 %). Friedrich Hoppichler, Vorstand von SIPCAN – Verein für Gesundheitsförderung und Prävention sowie Vorstand der Abteilung Innere Medizin und ärztlicher Direktor am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg und langjähriger Partner der Initiative, weist eindringlich darauf hin: "Zucker spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil sehr einfach große Kalorienmengen aufgenommen werden, der Blutzuckerspiegel starken Schwankungen unterliegt und die jungen Konsumenten sich an ein sehr hohes Maß an Süße gewöhnen."

Der Experte appelliert weiter: "Wir müssen weiterhin klare Zeichen gegen diese Pandemie in der Pandemie setzen. Ein bewusster Umgang mit dem Thema Zucker spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Durch eine starke Verbraucherbildung mit zielführenden Unterrichtsprogrammen wie dem Trink- und Jausenführerschein oder den Zuckerdetektiven von SIPCAN, aber auch durch die richtige Angebotsgestaltung können wir bereits im Schulalter wichtige Akzente für eine ausgewogene Lebensweise schaffen."



Gesündere Produkte müssen auch gefunden werden

bei Getränken in diesem Warenkorb ist nicht mehr als 6,7 g natürlicher Zuckergehalt auf 100 ml enthalten

Milch und Milchprodukte dürfen maximal 11,5 g natürlichen Zuckergehalt auf 100 ml haben

bei Müslis und Haferbreien besteht ein Höchstwert von 20 g natürlicher Zuckergehalt auf 100 g

Aktuelle Studie: Kinder essen zu wenig Obst und Gemüse

Was ist SIPCAN? SIPCAN (Special Institute for Preventive Cardiology and Nutrition zu Deutsch: Verein für Gesundheitsförderung und Prävention) verfolgt mit seinen Aktivitäten seit 2005 die Gesundheitsförderung für jede Altersgruppe - mit den aktuellen Schwerpunkten Schule und Betrieb und engagiert sich im Bereich Forschung und Wissenschaft. SIPCAN setzt dabei auf engen Kontakt und Informationsaustausch mit Kliniken, Instituten und Forschungsstellen sowie auf Projektkooperationen mit regionalen Gesundheitsinstitutionen (Partner).