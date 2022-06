Spar: Erweiterung in Graz-Puntigam

Spar/Foto Krug

V.l.n.r.: Benjamin Portugaller (Spar Österreich Bauabteilung), Günther Weitzer (Leiter Bereich Logistik/Warenfluss Spar Steiermark), Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler, Verena Elbe (GPM Baumanagement), Christoph Holzer (Geschäftsführer Spar Steiermark) und Bezirksvorsteher Helmuth Scheuch

Das Logistikzentrum der Spar-Zweigniederlassung Graz befindet sich seit heuer in einer zweijährigen Umbauphase.

Mehr Platz für die Spar-Zentrale Graz: Die dortige Logistikfläche ist derzeit 30.000 m² groß – nun soll durch einen umfangreichen Ausbau eine Hallenfläche von 9.700 m² mit 12.000 Palettenplätzen neu hinzukommen (2.600 davon unter der Erde), was großzügige Reserveplätze garantiert. Mit einer Investition von 45 Millionen Euro will die Spar-Zweigniederlassung Graz allerdings nicht nur an Größe gewinnen, sondern auch auf Modernisierung setzen: Die neue Logistikhalle wird über ein von der Firma Knapp installiertes vollautomatisches Palettenlager verfügen. Bei dem Ausbau setzt Spar auch auf Nachhaltigkeit. Auf den Dachflächen der neuen Logistikhalle wird eine moderne Photovoltaikanlage errichtet, welche die bereits vorhandene PV-Anlage am Dach der Zweigniederlassung in Zukunft ergänzen wird. Als Tragsystem für das Dach der neuen Logistikhalle kommen außerdem Holzträger zum Einsatz. Verbaut werden insgesamt 630 m³ Holz.