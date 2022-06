Interspar/Johannes Brunnbauer

Interspar-Österreich-GF Johannes Holzleiter (l.) und Alois Huber, Geschäftsführer der Spar-Zentrale St. Pölten, im erweiterten Lager Loosdorf

Um das Wachstum der Interspar-Onlineshops Haushalt & Freizeit sowie weinwelt.at zu bewältigen, verdoppelt der Hypermarktbetreiber die angemieteten Lagerflächen im Logistikzentrum Loosdorf (NÖ) auf 8.000 Quadratmeter.

" Auf weinwelt.at finden unsere Kundinnen und Kunden ab sofort zusätzlich eine komplette Gewürzwelt mit einer exklusiven Auswahl an Gewürzen aus Österreichs Regionen und aller Welt. Im Onlineshop für Haushalt und Freizeit bieten wir in Kürze – pünktlich zum Einkauf der Schulsachen für das kommende Schuljahr – unseren gesamten Schul- und Bürobedarf online an", erklärt Interspar-Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner.





Der Versand der Bestellungen aus den beiden Onlineshops mit zusammen rund 9.000 verfügbaren Produkten erfolgt nun gebündelt über das Logistikzentrum Loosdorf (NÖ). Die Abwicklung für weinwelt.at übersiedelte bereits im Jahr 2021 vom Zentrallager Wels nach Loosdorf. Jetzt ist auch das logistische Herz für den Bereich Haushalt und Freizeit im niederösterreichischen Mostviertel angesiedelt, weshalb die angemietete Fläche auf 8.000 Quadratmeter verdoppelt wurde. " Da die beiden Onlineshops die Bestellspitzen zu verschiedenen Zeiten im Jahr haben, ist das Lager über das gesamte Jahr sehr gut ausgelastet. Das sichert langfristig Arbeitsplätze", betont Alois Huber, Geschäftsführer der Spar-Zentrale St. Pölten, zu der das Lager in Loosdorf organisatorisch gehört.

