Spar

Lehrlinge vor den Vorhang: Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc (links) freut sich gemeinsam mit Regionalleiter Filialorganisation Bram Wouters (rechts) und den beiden Lehrlingen Stephan Brennsteiner und Natalie Ridler stellvertretend über die gelungene Aktion.

Aktuell übernehmen 30 Spar-Lehrlinge im dritten Lehrjahr von Abtenau bis Zell/See das Ruder. Dies ist Teil der praxisrelevanten Ausbildung beim Lebensmitteleinzelhändler.

Einmal Chef spielen - der Traum von jedem jungen Menschen, oder? Bei Spar ist das möglich: für einen Tag. Aktuell haben 30 Spar-Lehrlinge im dritten Lehrjahr von Abtenau bis Zell am See dazu die Möglichkeit, "ihre" Spar- und Eurospar-Märkte in verschiedenen Abteilungen zu leiten. Egal, ob als Marktleitung, als Feinkost-Abteilungsleitung oder als Chef:in der Obst- und Gemüseabteilung. So bekämen die jungen Nachwuchskräfte eine gute Vorstellung, was Führungskräfte in den Märkten leisten – von Mitarbeiter:innen-Einteilung über die Umsetzung von Schwerpunkten bis zur Analyse von Kennzahlen.





Damit wolle der Lebensmittelhändler die praxisnahe Ausbildung verstärkt forcieren. Aktuell sind im Bundesland Salzburg die Lehrlinge im dritten Lehrjahr einen Tag lang als Führungskräfte aktiv – entweder übernehmen sie die Verantwortung für den gesamten Markt oder für eine Abteilung. Die Vorbereitung für diesen besonderen Tag erfolgte vorab in einem Workshop: An der Tagesordnung standen die Besprechung aller Abläufe, die Personaleinsatzplanung und die Analyse von Kennzahlen. Weiters wurden nationale oder regionale Verkaufsschwerpunkte geplant und jetzt umgesetzt.

Patricia Sepetavc, Geschäftsführerin für Spar Salzburg und Tirol, zur Aktion: "Bei Spar haben Lehrlinge alle Chancen, ständig dazuzulernen, sich zu Lebensmittel-Profis ausbilden zu lassen und Karriere zu machen. Manche wollen das, aber nicht alle. Wir bieten jungen Menschen die Freiheit und Flexibilität, die zu ihrem aktuellen Lebensstil passt. Sei es eine Beschäftigung in Teilzeit, Vollzeit oder der Wiedereinstieg nach einem Auslandsjahr, wir finden für alle unsere Mitarbeiter:innen ein passendes Arbeitszeitmodell." Mit einer neuen Generation, sagt sie, würden sich für Spar auch neue Möglichkeiten und Sichtweisen eröffnen: "Wir Führungskräfte haben den klaren Auftrag, unsere Lehrlinge auszubilden, sie zu begleiten und sie in der Entwicklung zu unterstützen. Initiativen wie diese machen die Leistung unserer Nachwuchskräfte noch einmal mehr sichtbar."



