Spar: Hattrick bei "Kundenzufriedenheit"

Bereits zum dritten Mal ist Interspar laut ÖGVS Branchen-Champion in der Kategorie "Kundenzufriedenheit", aber auch in weiteren Bereichen hat der Lebensmittelhändler die Nase vorne.

Die Österreichische Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) hat die Meinung von 5.353 Personen zu 1.894 namhaften Unternehmen aus 180 verschiedenen Branchen in einer landesweiten Online-Befragung angefragt und analysiert. Das Ergebnis: Interspar wurde in der Branche "Supermärkte" am positivsten bewertet. Dabei konnte der Lebensmittelhändler bereits zum dritten Mal die Kategorie "Kundenzufriedenheit" für sich entscheiden, aber auch bei "Essen&Trinken" sowie "Preis-Leistungs-Verhältnis" war der Hypermarktbetreiber klare Nummer eins. weinwelt.at, der Onlineshop für Wein und Spirituosen von Interspar, wurde zudem als zweitbester Online-Weinhändler ausgezeichnet.„Handel, so wie wir ihn von INTERSPAR verstehen, ist keine anonyme, technische Unternehmung, sondern individuelles und hochkompetentes Service. Dass diese Philosophie Früchte trägt, unterstreicht erneut der erste Platz bei der aktuellen Kundenzufriedenheitsstudie in der Kategorie 'Supermärkte', freut sich Interspar Österreich Geschäftsführer Markus Kaser über das Ergebnis.