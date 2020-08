Spar: Innovative Video-Kampagne

Familie Zeiringer setzt bei der Bewerbung ihres Spar-Marktes als Erweiterung der "Frisch von hier zu dir"-Kampagne auf Bewegtbild.

Biohof Terler

Expemplarisch für die Zusammenarbeit mit ihren zahlreichen regionalen Produzenten, präsentieren die Betreiber der Spar-Märkte in Birkfeld und Pöllau mit kurzen Videos regionale Betriebe. "Mit unseren Videos möchten wir zeigen, was unsere Partnerschaft mit unseren Lieferanten so besonders macht. Denn gemeinsam sorgen wir dafür, dass unsere Kunden hochwertige Produkte direkt von nebenan erhalten", sagt Geschäftsführer Gernot Zeiringer.Neben Andrea Harb vom Pöllauberg mit ihrem Steinofenbrot und Familie Buchegger und ihr Freiland-Eier-Betrieb, geht das Video mit Familie Terler an den Start, die ihre einzigartigen, hausgemachten Nudeln präsentieren. Ein weiteres Highlights: Die Filmmusik stammt von der regionalen Musikgruppe "Die Edlseer". Abgerundet wird die Kampagne durch einen allgemeinen Imagespot zum Thema Regionalität und Service der Zeiringer-Märkte.Der erste Produzenten-Clip wird am 04. August via Social Media veröffentlicht, die folgenden Videos im 3-Wochen-Takt. Weitere Produzenten-Videos sind für das Jahr 2021 angedacht.