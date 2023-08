StrongPoint

Lebensmittelschließfach von StrongPoint vor einem Interspar Hypermarkt in Salzburg

Frische und ein angenehmes Einkaufserlebnis sind entscheidende Faktoren im Lebensmitteleinzelhandel. Deshalb nutzt Interspar die gekühlten Lebensmittelschließfächer von StrongPoint. Im Hinblick auf die steigende Nachfrage wird das Geschäftsmodell nun weiter ausgebaut.

Hersteller von Collect-Lösungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. StrongPoint bietet seit 1997 Retail-Tech-Lösungen in Deutschland und seit 2004 in Österreich an. Dazu zähle