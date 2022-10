Das Handelsunternehmen und der Spitzenkoch Paul Ivić haben sich gemeinsam der Entwicklung und Aufklärung von nachhaltigem Genuss gewidmet. Das betrifft auch (neue) Eigenmarken. Diesen sechs Säulen haben sie sich verschrieben.

Was ist nachhaltig?

Der Sternekoch in der Produktentwicklung

6 Säulen für nachhaltigen Genuss Säule 1: Zur Gänze verwenden und nicht verschwenden: Obwohl bei Spar laut Eigenaussage nur rund 1 Prozent der angebotenen Lebensmittel nicht verkauft werden, arbeitet das Unternehmen stetig an einer Verbesserung und Eindämmung der Lebensmittelverschwendung. Kooperationen mit sozialen Organisationen, TooGoodToGo oder spezielle IT-Projekte, um noch konkreter zu bestellen und den Verderb in den Märkten weiter zu reduzieren, sind nur einige Beispiele.

Nachhaltigkeit hat so viele Gesichter, gerade im Lebensmittelhandel schlagen die Themen entlang der Wertschöpfungskette von der Produktion bis hin zum Konsumenten und der Konsumentin auf: Klimaschutz, gelebte Regionalität, den Erhalt der Bodengesundheit, Biodiversität und Artenvielfalt, die Förderung der Saisonalität und der heimischen Landwirtschaft, den Ausbau von bio- und biodynamischen Lebensmitteln sowie den achtsamen Umgang damit, und das sind nur einige Maßnahmen von Spar für mehr Nachhaltigkeit. Auf Basis einer Umfrage, die bei Marketagent in Auftrag gegeben wurde, werden zahlreiche Aktionen über die Bühne gehen: "Sowohl Spar-Kundinnen und -kunden wie auch unsere Umwelt werden von dieser Zusammenarbeit profitieren", so Spar-Vorstand Markus Kaser.Umweltfreundliche Ernährung ist für jeden Konsumenten ein bisschen anders, wie auch aus der Meinungsumfrage herauszulesen ist, die im September 2022 unter 500 Österreicherinnen und Österreichern durchgeführt wurde. Die Verwendung von regionalen Produkten (69 %) und saisonalem Obst und Gemüse (64 %) sowie der Verzicht auf Produkte mit langen Lieferwegen (54 %) sind die am häufigsten genannten Kriterien für eine umweltfreundliche und somit nachhaltige Ernährung. Auch der Konsum von weniger Fleisch (32 %), der Griff zu biologischen Lebensmitteln (31 %), der Verzicht auf gentechnisch behandelte Lebensmittel (31 %) sowie die vermehrte Verwendung von frischen statt verarbeiteten Produkten (30 %) wurden von den Befragten als Motiv für eine umweltfreundliche Ernährung genannt.Paul Ivić wird auf den Social-Media-Kanälen von Spar mit Tipps für eine nachhaltige Küche und regelmäßig im Kundenmagazin Spar Mahlzeit! mit Hintergrundinformationen, Rezepten sowie kreativen Ideen für einen nachhaltigen Genuss auftreten. Darüber hinaus wird er Spar bei der Produktentwicklung von Eigenmarken intensiv unterstützen und beraten, beziehungsweise auch an eigenen Produkten für Spar arbeiten.Die vielen Motive für eine umweltfreundliche Ernährung finden sich somit in den sechs Säulen der Initiative für nachhaltigen Genuss von Spar wieder: