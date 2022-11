Spar: Neue Exklusivmarke von Nussyy für Spar

Spar/Johannes Brunnbauer

Der Lebensmittelhändler Spar hat mit der Exklusivmarken-Produzentin Carina Rahimi-Pirngruber, die auch für Nussyy verantwortlich zeichnet, einen neuen Coup abgeschlossen.

Nussyy hat sich in den Eurospar und Interspar-Regalen zu einer regelrechten Bio-Love-Brand entwickelt. Rahimi-Pirngruber startete 2014 noch in der eigenen Küche mit dem Experimentieren und Mischen von Früchten, Nüssen und Gewürzen, heute ist das Label Nussyy mit zahlreichen Produkten in den Eurospar und Interspar-Märkten verfügbar. Nun folgt der nächste Produktlaunch: Die Markenschwester Cara steht für vegane Naturkosmetik aus Österreich, frei von Mikroplastik, Silikonen und gentechnisch veränderten Rohstoffen mit biologischen Inhaltsstoffen. Exklusiv führt Spar nun aus dieser Range Produkte des täglichen Bedarfs - wie eine Zahncreme, eine Handcreme, ein Duschgel und eine Handseife - in das Sortiment ein. "Biologische Inhaltsstoffe haben auch im Non-Food-Bereich enormes Potenzial. Mit Cara Bio Cosmetics by Nussyy erweitern wir unser Sortiment und bieten unseren Kundinnen und Kunden ab sofort sieben neue heimische Naturkosmetik-Produkte", gibt Spar-Vorstand Markus Kaser die Richtung vor.