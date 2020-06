Spar: Natur*pur feiert Jubiläum mit Erfolg

Im vergangenen Jahr war die Eigenmarke von Spar die umsatzstärkste Bio-Marke des Landes.

Seit 25 Jahren gibt es die Spar Bio-Eigenmarke Natur*pur bereits. Im Jubiläumsjahr ist sie so umsatzstark wie keine vergleichbare Marke: 471 Millionen Euro wurden mit den Produkten vergangenes Jahr gemacht. Ein Blick zurück zeigt, dass Natur*pur in den vergangenen 12 Jahren jeweils um durchschnittlich 16 Prozent gewachsen ist. In den ersten fünf Monaten von 2020 waren es sogar starke 27 Prozent. Mittlerweile umfasst das Angebot 1.050 Produkte, bei Spar sind insgesamt 3.500 Bio-Artikel gelistet.Spar-Vorstandsvorsitzenden Dr. Gerhard Drexel gibt sich aus gutem Grund optimistisch: "Wir werden heuer die historische Umsatzmarke von einer halben Milliarde Euro mit Natur*pur-Produkten überschreiten. Das hätte bei der Einführung der ersten zehn Bio-Milchprodukte vor 25 Jahren niemand erwartet." Den Erfolg erklärt sich Drexel so: "Zum einen setzen wir klar auf Regionalität. Bei Natur*pur haben österreichische Lieferanten bei gleicher Qualität immer Vorrang. Rund 10.000 österreichische Bio-Landwirte liefern die Rohstoffe für unsere Bio-Eigenmarke und wir arbeiten mit Bio Austria, dem größten österreichischen Bio-Verband, intensiv zusammen. Zum anderen haben wir Österreichs beliebteste Werbestars für Natur*pur gewonnen. Mirjam Weichselbraun, die kürzlich wieder zur beliebtesten TV-Moderatorin gekürt wurde, steht seit 14 Jahren für unsere Marke. Die Kooperation mit dem Österreichischen Skiverband und den heimischen Skistars Hannes Reichelt und Michael Matt geht ins zehnte Jahr. Beste Produktqualität, regionale Partnerschaften mit Herstellern gepaart mit einem sympathischen Markenauftritt sind ein unschlagbares Erfolgskonzept."