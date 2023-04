Spar: Nahversorgung in Schwarzenau ausgebaut

Lagerhaus-Genossenschaft Gmünd-Vitis

Gruppenbild mit Dame: v.l.n.r. Lagerhaus Gmünd-Vitis Johann Kainz, Spar-Geschäftsführer Alois Huber, Lagerhaus-Geschäftsführer Günter Zaiser, Bürgermeister und Filialleiter Karl Elsigan, Lagerhaus Franchise Evelyne Donner, Lagerhaus Gmünd-Vitis Hermann Lauter, Spar-Prokurist Wolfgang Helm

Die Lagerhausgenossenschaft Gmünd-Vitis erweitert die bestehende Lagerhaus-Spar-Kombination und erzielt damit 1.000 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche.

Eine Kombination aus Lagerhaus und Spar-Supermarkt in neuem viel größeren Gewand: Das steht den Schwarzacher:innen zur Eröffnung Ende des Jahres 2023 ins Haus. Die bis dato eher kleine Verkaufsfläche am niederösterreichischen Standort von 300 m2 für Lagerhaus und Spar gemeinsam wird um einen Neubau erweitert. Der Spar-Markt wird auf 500m² erweitert und die Lagerhausfläche teilt sich auf 500m² Shop, 150m² Glashaus sowie 120m² Freiverkauf auf. In Summe beträgt die Verkaufsfläche nach dem Umbau 1.270m² – also ein Plus von fast 1.000m².