Spar Kroatien investiert mehr als 100 Mio. Euro in das neue Zentrallager in Donja Zdenčina. v.l.n.r.: Danijel Vidiš, Mitglied der Geschäftsführung, Miljenko Vučković, Gemeindevorsteher der Gemeinde Klinča Sela, Stjepan Kožić, Gespan der Gespanschaft Zagreb

Die Spar Österreich Gruppe befindet sich weiter auf Expansionskurs in Mitteleuropa und baut das größte Spar-Logistikzentrum in Kroatien. Die Eröffnung soll Ende 2024 erfolgen.

Auf einer Fläche von 410.000 Quadratmetern soll bis Ende 2024 ein neues Zentrallager mit mehr als 75.000 Quadratmetern in Donja Zdenčina entstehen. Dafür investiert Spar 100 Millionen Euro. Der Bau ist Teil einer umfassenden Expansionsstrategie des Lebensmittelhändlers in Mitteleuropa. "Als nachhaltig und gesund wachsendes Unternehmen in Mitteleuropa modernisieren wir unsere Logistik stetig. In Kroatien haben wir daher einen Masterplan für die Logistik entwickelt, dessen Basis das neue Zentrallager in Donja Zdenčina ist", erläuterte Spar-Vorstand Paul Klotz die Investitionen in die Lagerlogistik und ergänzt: "Eine moderne und funktionierende Lagerlogistik ist der Schlüssel für die weiter erfolgreiche Expansion von Spar in Kroatien." Gerade in Kroatien konnte der Gesamtumsatz 2021 laut Angaben des Konzens wechselkursbereinigt um acht Prozent gesteigert werden.