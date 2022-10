Spar

Unter spar.hu/onlineshop können aktuell rund 500 Non-Food-Artikel aus den Bereichen Elektro, Spielwaren, Garten- und Freizeitausrüstung, Küchen- sowie Haushaltsgeräte geordert werden.

Seit dem Jahr 2019 betreibt das ungarische Tochterunternehmen der Spar Österreich Gruppe einen Onlineshop für Lebensmittel, der 2021 ein Umsatzplus von 16 Prozent verzeichnete. Aktuell wird in 180 ungarischen Gemeinden geliefert und an 28 Standorten kann die Bestellung direkt an Drive-In-Stationen abgeholt werden. Nun erweiterte man das Angebot um rund 500 Non-Food-Artikel, die in ganz Ungarn zugestellt werden. " Unsere Zielsetzung ist es, nicht nur hochwertige und preiswerte Lebensmittel, sondern nun auch Non-Food-Artikel mittels des modernen Spar-Onlineshops in ganz Ungarn anzubieten", erklärt der für den internationalen Handel zuständige Spar-Vorstand Paul Klotz.