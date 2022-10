Spar/Johannes Brunnbauer

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, Obst- & Gemüse-Abteilungsleiterin Imedzilij Kaliki, Marktleiter Stefan Unger, Feinkost-Abteilungsleitung Adelina Staraveci, Vorstandsvorsitzender Fritz Poppmeier, Spar-Geschäftsführer Alois Huber, Spar-Verkaufsleiter Josef Schroll und Marktleiter Stv. Manfredo Tabor

Der Spar Gourmet am Fleischmarkt wurde neu gestaltet und mit kulinarischen Highlights ausgestattet - eine Leuchtturm-Filiale für eine neue Gourmet-Generation in der Wiener Nahversorgung.

Es hatte ein bisschen etwas von einem herzlichen Spar-Familienfest, als am 20. Oktober der Spar-Gourmet am Fleischmarkt in Wien Wiedereröffnung feierte. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter