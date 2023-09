Die siebte Interspar Abholstation in Österreich ist im City Super Center in der Daniel-Gran-Straße 13 in St. Pölten.

Interspar weitet sein Abhol-Angebot noch weiter aus. Zu den Click & Collect – Fächern in Wien, Vösendorf, Linz, Hallein, Salzburg & Dornbirn gesellt sich nun eine siebte Abholstation nach Österreich, und zwar ins Interspar City Super Center in St. Pölten.

Der Abholservice funktioniert ganz einfach: Zuerst muss online auf interspar.at/lebensmittel eine Auswahl an Lebensmitteln getroffen werden, wobei der Kundschaft 20.000 Produkte des täglichen Bedarfs zur Verfügung steht. Mit ein paar Klicks kann alles via Smartphone, Tablet oder PC geordert werden. Ist die Bestellung aufgegeben, wird ein QR-Code und eine Abholnummer mit der Bestellbestätigung per E-Mail zugeschickt. Der Empfänger oder die Empfängerin muss an der Abholstation dann nur noch den QR-Code scannen oder am Touchscreen die Abholnummer eingeben. Dadurch leuchtet an der richtigen Tür ein Lämpchen auf, wodurch sie sich entriegelt. Die Ware kann somit entnommen werden.