Spar: Ostern mit Spar

Auch wenn Ostern heuer nur in kleinem Kreise stattfindet, bietet der Handelskonzern kulinarische Genüsse für Osternest, -frühstück und -jause.

Spar verspricht seinen Kunden auch dieses Jahr alles, was es für das perfekte Osterfest braucht. Ganz vorne mit dabei sind bunte Ostereier und Schokohasen. Besondere Empfehlung sind dabei die Spar Premium Osterhase aus Schweizer Milchschokolade bzw. aus weißer Schokolade, der heuer neu im Regal ist und nachhaltig hergestellt wird. Umweltbewusst ist auch der Spar Natur pur Bio-Osterhase, der heuer von Global2000 und Südwind als sozial und ökologisch nachhaltig eingestuft wurde. Komplettiert wird das Osternest von zart schmelzenden Milchschokoladen- und Mandel-Créme Eiern, ebenfalls von Spar Premium.Für das Osterfrühstück bietet Spar die traditionelle Osterpinze der Interspar-Handwerksbäckerei, aus flaumigem Hefegebäck mit dreifachem Einschnitt. In der Feinkostabteilung gibt es Schinken-, Fleisch- und Wurst-Spezialitäten von Tann und auch gefärbte Ostereier sind in den Filialen zu finden. Um den heimischen Eierbauern unter die Arme zu greifen, übernimmt Spar aktuell pro Woche mehrere tausend Eier, die im Normallfall von den derzeit geschlossenen Gastronomietrieben verwendet werden würden.