Sabrina Thaler leitet fortan die Personalentwicklung bei Spar Kärnten und Osttirol und folgt auf Bruni Wagner, die nach rund 20 Jahren bei Spar in den Ruhestand übertritt.

Sabrina Thaler ist ein Paradebeispiel für einen Karriereweg bei Spar. Angefangen als Lehrling in Maria Saal übernahm sie später die Lehrlingsverantwortung und absolvierte mehrere Ausbildungen - unter anderem auch den Spar-Meister - bis ihre Karriere nun ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die gebürtige Friesacherin übernimmt von Bruni Wagner, die in den Ruhestand geht, die Leitung der Personalentwicklung bei Spar Kärnten. Ihr zur Seite steht Magdalena Kranz, die nunmehr als Lehrlingsverantwortliche tätig ist."Sabrina Thaler ist ein großartiges Beispiel für Lehre mit Karriere bei Spar", lobt Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol. "Neben ihrer jahrelangen Erfahrung in diesem Bereich und den zahlreichen Zusatzausbildungen sind es vor allem ihre Leidenschaft für das Unternehmen und die Personalentwicklung, die sie für diese so wichtige Position prädestinieren."