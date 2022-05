Spar: Poppmeier warnt vor Gasengpass

Im Klub der Wirtschaftspublizisten fordert der Vorstandsvorsitzende der Spar, Fritz Poppmeier, von der Regierung, die Gasspeicher rasch zu füllen und Schützenhilfe bei der Abfederung der Energiekosten zu leisten. Die Versorgungssituation mit Lebensmittelprodukten sei bei der Spar stabil.

Fallen territoriale Lieferbeschränkungen?

Spar startet noch heuer mit Fischplattform

Poppmeier appellierte an die Journalisten, die Bevölkerung nicht mit Fotos von leeren Regalen zu verunsichern, da dies völlig unnötige Hamsterkäufe zur Folge haben könnte. Anders als in Deutschland ist in Österreich auch die Versorgung mit Speiseöl stabil, "weil wir viel in Österreich einkaufen."Sorgen bereiten Poppmeier der Zustand der Gasspeicher. Er fordert die Regierung auf, diese rasch zu füllen, denn ohne Gas gäbe es in Österreich weder Milch- noch Fleischproduktion. "Mit vollen Gasspeichern schaffen wir den nötigen Spielraum", wenn das Gas aus Russland aus irgendeinem Grund nicht mehr fließen sollte. Die hohen Energiepreise seien der Spekulation geschuldet, eine Entlastung der Bevölkerung und der Wirtschaft durch Steuererleichterung bei der Energie - "immerhin verdient der Staat daran doppelt" wären ein Gebot der Stunde, ebenso wie die Beseitigung der kalten Progression durch Steuersenkungen. Beide Maßnahmen würden helfen, die steigende Inflation besser abzufedern, sagt Poppmeier, der nicht damit rechnet, dass dieses Thema schnell vom Tisch ist. Eine Senkung oder Abschaffung der Mehrwertsteuer sieht Poppmeier problematisch, weil die Abgrenzung von Grundnahrungsmitteln schwierig sei und es bei der ersten Senkung mit Sicherheit Hamsterkäufe gäbe, was den Handel dann vor ein Versorgungsproblem stellen könnte. Im Augenblick sei der "Klopapier-Panik-Index" im Gegensatz zum März 2020 stabil, doch die Konsumenten würden verstärkt zu S-Budget-Produkten greifen.Chancen für Preissenkungen sieht Poppmeier in der Aufhebung der territorialen Lieferbeschränkungen durch die EU, da diese verhindern, dass der Handel das Produkt in Europa dort einkaufen kann, wo es am günstigsten zu haben ist. "Wenn sich die EU diesem Thema annimmt - und so sieht es gerade aus - dann könnte es bei bestimmten Produkten in Österreich zu Preissenkungen kommen." Für die mit 28. Mai 2022 geplante neue Fassung der Preisangabenverordnung fordert Poppmeier eine Ausnahme für den Lebensmittelhandel. Die Novelle sieht vor, dass bei jeder Preisermäßigung auch jener Preis angezeigt werden muss, der mindestens 30 Tage vorher galt. "Das ist weder bei den 25-Prozent-Pickerln noch bei den Spar-Rabattmarken umsetzbar", erklärt Poppmeier.Ein neues Zeitalter an Frische, Convenience und Service will die Spar noch 2022 mit einer Fischplattform in Perschling starten. Mit dem Partner Binca wird die Spar die Qualität der Fische sowohl in SB als auch in Bedienung verbessern. Der Fisch wird in Perschling angeliefert und dann entweder sehr schnell weitertransportiert oder vor Ort zu Convenience-Produkten verarbeitet.