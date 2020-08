Spar: Prämie für Eier-Bauern

Das Bemühen von rund 130 österreichischen Eier-Bauern um ihre Hennen und deren Eier wird heuer von Spar mit einer Prämie von 117.000 Euro gewürdigt.

Spar sagt danke

Pro Betrieb kann die Ausschüttung der Prämie bis zu 1.600 Euro betragen. "Wir sind stolz darauf, ausschließlich österreichische Frischeier anbieten zu können. Die hohen Standards des 5-Punkte-Eierprogramms garantieren die beste Qualität für unsere Kunden und hohe Tierwohlstandards für die Hühner", hält Spar-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerhard Drexel fest und ergänzt: "Mit der Eierprämie möchten wir den Landwirten unsere Wertschätzung für ihre Produkte, ihre wertvolle Tätigkeit und ihren persönlichen Einsatz zeigen", so Drexel anlässlich der diesjährigen Prämie für die heimischen Eier-Bauern. Auf die traditionelle Ehrung in feierlichem Rahmen wurde in diesem Jahr aufgrund der Coronaviruspandemie verzichtet.

Da es gerade bei sensiblen Naturprodukten wie Eiern strenger Kontrollen bedarf, setzt Spar auf das eigens entwickelte 5-Punkte-Eier-Programm. Hier sind die strengen Richtlinien für die gesamte Produktionskette zusammengefasst, während unabhängige Kontrollinstanzen in regelmäßigen Abständen den Zustand der Produkte für die Eigenmarken des Lebensmittelhändlers überprüfen.Alle zwei Jahre werden die über 130 österreichischen Legehennenbetriebe, die mit Spar kooperieren, für ihr besonderes Engagement prämiert. Basierend auf der Überprüfungen erhalten sie somit für die Jahre 2018 und 2019 rund 117.000 Euro.