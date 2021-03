Spar: So wurde Spar zur Nummer 1

2020 war für die Spar Österreich-Gruppe ein äußerst erfolgreiches Jahr. Sie haben nicht nur die Marktführerschaft im heimischen LEH übernommen, sondern konnten den Konzernumsatz über alle drei Geschäftsfelder um 5,6 Prozent auf 16,60 Milliarden Euro steigern. CASH war in Salzburg für das erste Fachgespräch zur Bilanz vor Ort.



Jahr für Jahr war die Spar Österreich Gruppe fast ein Jahrzehnt lang Wachstumssieger im LEH. Im Jänner 2020 überholte sie dann die Rewe International und sicherte sich erstmals die Marktführerschaft (CASH hat berichtet) - eine Tatsache, die sich das ganze Jahr über nicht mehr ändern sollte. Die Spar war gekommen, um zu bleiben. "Wir kamen in den vergangenen zehn Jahren in kleinen Schritten der Marktführerschaft immer näher, die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen haben nicht nur bei uns die Entwicklung massiv beschleunigt", erklärt Spar-Vorstandsvorsitzender Fritz Poppmeier im CASH-Interview zur Bilanz.

Positive Entwicklungen und Wachstum gibt es auch auf Konzernebene, auch wenn das Jahr das Unternehmen wie die gesamte Branche und die Gesellschaft vor besondere Herausforderungen stellte: "In diesem besonderen Jahr 2020 haben wir die Nahversorgung perfekt aufrechterhalten. Das war zeitweise eine echte Herausforderung. Wir konnten dabei unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Aber nicht nur das: Wir wollten zudem ganz bewusst auch unseren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten und in Arbeitsplätze, Gesundheit, Bildung und nachhaltige Bauprojekte investieren."

So hat der Konzern fast 5.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und in allen Ländern den fast 90.000 Mitarbeitern Corona-Prämien ausbezahlt. 36 Millionen Euro flossen allein in die Bereitstellung von Masken. „In Österreich haben wir über 10 Millionen Gratismasken an die heimische Bevölkerung verteilt, 15.000 freiwillige Tests beim Personal durchgeführt und 150 Lehrlinge mehr als im Vorjahr ausgebildet. Zeitgleich haben wir 720 Millionen Euro in die weitere Verbesserung der Nahversorgungsstruktur investiert. Dass wir zu alledem 2020 die Marktführerschaft in Österreich erringen konnten, ist unseren großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken und ist eine wirklich schöne Auszeichnung durch unsere vielen treuen Kunden", so Fritz Poppmeier.

